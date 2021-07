Quarantainebussen en verboden uit te stappen aan benzinestations: zo verloopt evacuatie van Vlaamse jongeren uit Lloret De Mar

Rond 17 uur kreeg organisatie Jongerentravel, die 250 vakantiegangers in vier Spaanse badplaatsen had zitten, het verlossende telefoontje: de bussen mogen vertrekken. In principe is een negatieve PCR-test nodig om door Frankrijk te mogen rijden. “Onze advocaat die gespecialiseerd is in reisrecht was al sinds maandag bezig om toestemming te krijgen, waardoor we door Frankrijk konden rijden. Samen met de federale overheid is dat gelukt en hebben we een afwijking gekregen”, zegt zaakvoerder Katrien Corens.