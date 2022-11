Qatar. Waar arbeidsmigranten als slaven bouwen aan weelderig WK: “Ze wonen tussen werkmachines, omdat ze zo behandeld worden”

WK QATARMorgen om vijf uur start in het Al Bayt stadion in Al Khawr het WK voetbal 2022 met de wereldaffiche Qatar-Ecuador. Het eerste WK in een moslimland. Meteen ook het meest omstreden toernooi sinds de eindronde van 1978, in het Argentinië van de militaire junta. Hoeveel bloed hangt er dit keer aan de paal? En wiens verantwoordelijkheid is dat?