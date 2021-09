QAnon-sjamaan van Capitoolbestorming bekent schuld

Chansley maakte deel uit van de groep die op 6 januari het Capitool binnendrong terwijl daar de uitslag van de presidentsverkiezingen werd bekrachtigd. De man, die vanwege zijn opvallende verschijning ook wel ‘sjamaan’ werd genoemd, liet een brief achter voor vicepresident Mike Pence met de tekst: “Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan.”

In totaal zijn 600 mensen in verdenking gesteld voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari, op het moment dat in het Congres de resultaten van de presidentverkiezingen valideerde. De bestorming volgde op een speech van ontslagnemend president Donald Trump, die zijn aanhangers had opgeroepen om actie te ondernemen nadat de Democraten zijn overwinning “gestolen” hadden. Omdat er zo veel beelden van de chaos zijn verspreid via sociale media, zou het vaak weinig moeite hebben gekost om verdachten op te sporen.