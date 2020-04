coffee pairing Gesponsorde inhoud Punten scoren? Deze koffie past perfect bij jouw favoriete dessert uit Mijn Keuken Mijn Restaurant Aangeboden door Nespresso

02 april 2020

08u00 0 Koffie bij het dessert? Lekker! Dé perfecte koffie bij het dessert? Vuurwerk! Wij selecteerden een aantal desserts uit Mijn Keuken Mijn Restaurant en schotelden ze voor aan Virginie Aerts, Coffee Ambassador bij Nespresso.

Mira & Anne-Sophie

Serveerden:

De droomcombinatie van chocolade bavarois met mandarijn, afgewerkt met amandel-spongecake en kletskop

Perfect met:

Vertuo Fortado

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Zo’n geweldig dessert vraagt om een intens kopje koffie: Vertuo Fortado is een mix van krachtige Indische Robusta-bonen en Colombiaanse Arabica-bonen met accenten van cacao en eikenhout. Die combinatie geeft maximaal karakter in je kopje.”

Een topduo, want… “Citrusvuchten en chocolade blijven een winning duo. De cacao accenten en de intensiteit van deze koffie past perfect bij deze combinatie, bovendien sluiten de houtachtige toetsen mooi aan bij het zachte van de amandelcake.”

Ayse & Lorenzo

Serveerden:

Een licht en luchtig dessert van baklava-millefeuille met yoghurtijs

Perfect met:

Vertuo Master Origin Colombia

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Bij dit dessert past een delicate koffie met diverse aroma’s. De smaak wordt bekomen door het vakmanschap van de boeren uit Aguadas: ze plukken enkel perfect rijpe vruchten die ze vervolgens langer laten fermenteren. Het resultaat? Een erg fruitig, zoet kopje met het aroma van gekonfijte appel en rode bes, en zelfs biscuitachtige tonen.”

Een topduo, want… “Het yoghurtijs is lekker fris, de baklava is rond en wat voller van smaak. Twee perfect op elkaar afgestemde smaken dus en daar past deze originele Master Origin Colombia perfect bij. De zure toetsen in de koffie volgen het evenwicht van smaken in het dessert.”

Simon & Seb

Serveerden:

Dé klassieker der desserten, namelijk de dame blanche, maar dan wel met een eigenzinnige twist van limoen en pinda’s…

Perfect met:

Diavolitto

Waarom dit kopje koffie?

Coffee Ambassador Virginie Aerts: “Een pittige koffie voor een pittig duo: Diavolitto is een verrassend sterke espresso dankzij aroma’s van leer en eikenhout. Maar de koffie heeft ook een heerlijk romige textuur dankzij de Robusta-bonen.”

Een topduo, want… “Een gewaagde herinterpretatie vraagt om een net zo gewaagde koffie en daar is Diavolitto het perfecte kopje voor. De houtachtige-accenten maken het geheel smeuïg en het leder-aroma zorgt voor de twist.”

En welke koffie past bij jou?

Zin om een nieuwe smaak te proberen, maar weet je niet goed wat kiezen? Op de website van Nespresso kom je in een paar klikken te weten welke koffie helemaal jouw ding is: www.nespresso.com

Benieuwd naar de bereiding van deze desserten? En het rapport van de jury? Je kan de volledige afleveringen bekijken op VTM GO.