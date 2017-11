Puigdemont: "Catalanen moeten kunnen beslissen over lidmaatschap Europese Unie" HA

18u16

Bron: Belga 17 BELGA Al of niet lid zijn van de Europese Unie, is een beslissing die het Catalaanse volk moet nemen. Dat heeft de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont gezegd. Voor de steunbetoging voor de afgezette Catalaanse regering die op 7 december in Brussel plaatsvindt, hebben zich al zo'n 20.000 Catalanen ingeschreven, melden de organisatoren vandaag.

"Van deze Europese Unie, die van Mijnheer (commissievoorzitter) Juncker en van Mijnheer (parlementsvoorzitter) Tajani, is het mogelijk dat niet veel mensen er deel willen van uitmaken", zei Puigdemont gisteravond bij televisiezender Telecino. Volgens de Catalaanse krant La Vanguardia sprak hij zich soortgelijk uit tegen de Israëlische publieke zender Canal 1 Kan, die het interview vandaag zou uitzenden.

"Ik ben aanhanger van de EU, ik ben aanhanger van de euro, en ik wil werken om de EU te veranderen en de euro sterker te maken. Maar uiteindelijk, zoals wij het tot nu toe hebben gezegd, het is een beslissing die het Catalaanse volk moet nemen", zei de separatist.

Zijn uitlatingen leidden vandaag tot forse reacties van zijn tegenstrevers.

"Het is absurd voor te houden dat Catalonië de Europese Unie moet verlaten. Uiteraard, ik denk dat de EU in de wereld de regio is met het hoogste niveau van democratie, vrijheden en mensenrechten", zei bijvoorbeeld de Spaanse premier Mariano Rajoy.

Massabetoging in Brussel

De Catalaanse Nationale Vergadering (ANC) en Òmnium Cultural, de twee pro-onafhankelijkheidsorganisaties die op 7 december een massabetoging organiseren in Brussel, verwachten al 20.000 Catalanen op de afspraak. Onder het motto: Europe: Wake up! Let's stand up for democracy", willen ze hun steun betuigen aan de afgezette Catalaanse regering en aan de acht leden van de Catalaanse regering die sinds eind oktober op beschuldigingen van "opstand" in een Spaanse gevangenis zitten.

Onder meer ANC-voorzitter Jordi Sànchez en Omnium-leider Jordi Cuixart zitten al een maand opgesloten zonder proces. De Catalanen komen tijdens de betoging aan de Europese instellingen hun rechten opeisen en vragen dat deze de fundamentele vrijheden en basisrechten laten gelden in Catalonië.

De betoging werd vorige week voorgesteld in Barcelona en daarop zouden al meer dan 20.000 mensen zich vrijwillig ingeschreven hebben op de officiële website van ANC. "Van die 20.000 verzekert de helft dat ze zich verplaatsen met de auto, zo'n 4.000 met de bus en meer dan 2.500 met het vliegtuig. Zo'n 1.500 deelden mee dat ze met een kampeerwagen reizen en zo'n 700 geven aan met de trein te komen.", klinkt het in een persbericht.

Vreedzaam, feestelijk en ludiek

De organisaties benadrukken dat de manifestatie vreedzaam, feestelijk en ludiek zal verlopen. De dag voor de betoging, tijdens de namiddag van 6 december, zullen de organiserende verenigingen een persconferentie houden om de details van de betoging uit de doeken te doen.