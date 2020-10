Psycholoog Elke Van Hoof (VUB): “Coronamaatregelen veranderen te snel” HR

06 oktober 2020

20u40

Bron: Belga 1 De aankondiging van weer eens nieuwe coronamaatregelen dreigt te wegen op de motivatie bij de bevolking. Dat zegt klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB) in een reactie op de nieuwe beperkingen die werden afgesproken tijdens het Overlegcomité. “De maatregelen veranderen te snel”, zo zegt ze.

De federale en de deelstaatregeringen hebben dinsdag strenge maatregelen aangekondigd om de opmars van het coronavirus in te dijken. Vanaf vrijdag gaan de cafés een maand lang om 23 uur dicht en wordt het aantal nauwe contacten buiten het gezin beperkt tot drie per maand. Daarnaast mogen we nog maximum vier andere mensen uitnodigen voor privébijeenkomsten thuis.

Van Hoof vreest dat de aankondiging van weer eens nieuwe maatregelen zal wegen op de motivatie bij de bevolking. “Er is een te hoge ‘omslagsnelheid’ in de maatregelen”, zo zegt ze.

Mensen gaan zich minder aan de maatregelen houden omdat ze denken dat alles toch weer zal veranderen Elke Van Hoof (VUB)

“De maatregelen veranderen te snel, waardoor de mensen nauwelijks tijd krijgen om zich aan te passen. Dat leidt ook tot passiviteit bij de bevolking. Mensen gaan zich minder aan de maatregelen houden omdat ze denken dat alles toch weer zal veranderen.”

Veerkracht

Ze stelt ook dat er te weinig perspectief wordt geboden. “Twee weken geleden werd de mensen nog een wortel voorgehouden met versoepelingen, en door te spreken over vrijheid. Maar dat wordt nu weer ingetrokken. Dat hakt in op de veerkracht”, aldus Van Hoof. “Ik denk dat het onwelbevinden in de bevolking dan ook zal stijgen.”

We moeten af en toe kunnen ontsnappen aan de rauwe realiteit Elke Van Hoof (VUB)

“Je mag ook niet vergeten dat al sinds maart extreme inspanningen worden gevraagd van iedereen. Je kan het vergelijken met sportmensen. Zij hebben ook soms dergelijke periodes van extreme inspanningen, maar dat wordt dan altijd gevolgd door periodes van herstel. Zo’n ontspanningsperiode hebben de mensen eigenlijk niet gehad. Ook op de momenten dat de maatregelen minder strikt waren, is de angst er altijd wel blijven inzitten.”

Van Hoof pleit er ook voor om meer te investeren in positieve emoties. “We moeten af en toe kunnen ontsnappen aan de rauwe realiteit. Investeer dus in verhalen waarin de toekomst ná corona getoond wordt.”

