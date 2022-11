PS kan Europese begrotingskritiek niet smaken en kaatst de bal terug

De Europese Commissie oordeelde dinsdag dat de begroting voor volgend jaar voor een deel niet in lijn ligt van de aanbevelingen . De uitgaven stijgen te snel, waarbij Europa kijkt naar de automatische indexering van de ambtenarenlonen en de uitkeringen. Maar ook bepaalde steunmaatregelen zijn volgens de Commissie te weinig gericht op de kwetsbare groepen en zetten te weinig aan tot een lager energieverbruik. Op de oppositiebanken zagen Sander Loones (N-VA) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) het bewijs van een begroting die op los zand is gebouwd.

"Ik ga niet uitweiden over de ideologische premissen die aan de grondslag liggen van de adviezen van de Europese Commissie, maar zou het niet nuttig zijn eraan te herinneren dat we op twee jaar tijd, twee crisissen hebben meegemaakt van een ongeziene en onverwachte omvang?", reageerde Laaouej. "En dat heeft een gigantische impact op onze openbare financiën en onze economie.”

Opvolging en bijsturing

Christian Leysen (Open VLD) kon zich vinden in de aanbevelingen. Hij voerde weliswaar aan dat de regering in een slechte startpositie zat omdat er de afgelopen 20 jaar te weinig is gedaan, maar het voordeel van een moeilijke situatie is dat men nu verplicht is structureel te hervormen, luidde het.