Proximus wil telecomprovider Edpnet overnemen: “Dit komt concurrentie niet ten goede”

UpdateMet een aanzienlijk bod wil Proximus Edpnet opkopen via de rechtbank. Dat melden verschillende bronnen aan onze redactie en de telecomgigant bevestigt geboden te hebben op Edpnet. De voorlopig onafhankelijke telecomoperator zit in slechte papieren en moest vorig jaar bescherming vragen tegen schuldeiser. De rechtbank moet nu beslissen over het lot van Edpnet. Consumentenorganisatie Test Aankoop vreest alvast voor “het negatief effect op onze portemonnee”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik kan bevestigen dat we inderdaad een bod hebben gedaan”, zegt Proximus-woordvoerder in een reactie aan HLN. “Onze voornaamste bekommernis is dat de continuïteit voor de klanten en het personeel van Edpnet gegarandeerd blijft. Dat is de hoogste prioriteit. Over de uitkomst kunnen we ons nu nog niet uitspreken. Er is gisteren een zitting geweest, maar het is nu wachten op het oordeel van de rechtbank”, aldus Proximus.

Edpnet is met 46.000 abonnees voor vast internet en 20.000 mobiele abonnees een kleine speler in de Belgische telecommarkt. Ter vergelijking: Proximus heeft 2,2 miljoen vaste klanten en 4,8 miljoen mobiele abonnees. Ook vergeleken met de telecombedrijven die Proximus in het verleden overnam, is Edpnet klein bier. In 2021 meldde Mobile Vikings 335.000 klanten te hebben, Scarlet had er vijftien jaar geleden 180.000.

Test Aankoop en klanten reageren teleurgesteld

Test Aankoop reageert ontevreden op het nieuws. “Dit komt opnieuw de concurrentie op de Belgische markt niet ten goede, ook al was de impact van Edpnet eerder beperkt”, laat woordvoerster Laura Clays weten aan HLN. “Dit zorgt voor een negatief effect op de Belgische telecommarkt en dus op onze portemonnee. We moeten nog meer hopen dat Citymesh en DIGI voor werkelijke concurrentie zullen zorgen.”

Op een forum van Edpnet tonen klanten hun ongenoegen. “Ik zie de prijsverhogingen al hangen …”, vreest iemand. “Als Proximus Edpnet overneemt vindt (sic.) ik dat echt schandalig. Zo geraken we nooit van die duopolisten af”, reageert een andere persoon. “Heel erg jammer. Ik ben al ruim 20 jaar edpnet klant. Het moge duidelijk zijn dat bij een overname door Proximus de klanten serieus de dupe gaan worden”, schrijft Jan Heyvaerts in de reacties onderaan dit artikel.

Miljoenen euro’s aan schulden

Het telecombedrijf uit Sint-Niklaas kan in ieder geval niet onafhankelijk blijven, want het torst een grote schuldenberg met zich mee. Uit gerechtelijke documenten die onze redactie kon inkijken blijkt Edpnet voor in totaal bijna negen miljoen euro schulden te hebben bij grootbank KBC, maar ook bij concurrenten Proximus (ruim 2,6 miljoen euro) en Orange (ruim 315.000 euro).

Nadat er geen akkoord met de schuldeisers uit de bus kwam, besloot de ondernemingsrechtbank van Dendermonde dat Edpnet verkocht moest worden. Met de opbrengst van die verkoop kunnen schulden afgelost worden.

Bedrijven konden bij de curatoren een bod uitbrengen op Edpnet. Orange en Proximus stelden zich kandidaat, maar ook Citymesh dat samen met het Roemeense DIGI een vierde grote telecomspeler wil worden. Maar het is de marktleider die naar alle waarschijnlijkheid Edpnet zal kunnen inlijven. Verschillende bronnen met kennis van het dossier vertellen aan HLN dat Proximus het hoogste bod uitbracht.

Mengen regulatoren zich?

De overname is nog niet in kannen en kruiken. Zo moet de rechtbank nog een definitief vonnis uitspreken. En dan zijn er nog de regulatoren. Telecomwaakhond BIPT laat weten tussen te zijn gekomen in de procedure. “We raden de overname door Proximus af omwille van de negatieve impact op de concurrentie en gezien er ook andere stevige bieders zijn uit de telecomsector waarbij dit concurrentieel probleem zich niet stelt”, aldus woordvoerder Jimmy Smedts.

De overname moet niet worden aangemeld bij de concurrentiewaakhond Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), omdat Edpnet onder de minimumvereisten blijft. Wel zou de BMA op eigen initiatief of op vraag van een minister een onderzoek kunnen openen. Daarover kan het pas beslissen van zodra de verkoop door de rechtbank is afgeklopt.

Saillant detail is dat Edpnet midden 2022 zei een klacht neer te leggen bij het BIPT tegen Proximus omwille van de scherp geprijsde internetabonnementen van dochterbedrijf Mobile Vikings. “Als dochterbedrijf van Proximus heeft Mobile Vikings blijkbaar andere regels dan wij. Als wij hun aanbod zouden matchen, dan zouden we met dik verlies verkopen. Dat heeft ook geen nut”, zei de operationele directeur Joachim Slabbaert toen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.