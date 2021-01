Proud Boys laten Trump vallen en omschrijven hem als “extreem zwak”

Van een kikkergod tot een sjamaan: dit zijn de ‘vrienden’ van Trump

7 januari Donald Trump noemde de menigte die bij het Witte Huis naar hem kwam luisteren en even later het Capitool zou bestormen “vrienden”. Maar wie zijn die mensen? Tussen de betogers zaten veel vertegenwoordigers van extreme bewegingen. Meestal zijn dat kleine groepen, maar zo zijn er ondertussen wel veel in de VS en sinds Trump zich kandidaat stelde vinden ze elkaar voortdurend. Al die groepen hebben iets gemeen: ze zijn tegen de overheid, tegen links, tegen andere bevolkingsgroepen of tegen alle drie en de veiligheidsdiensten van de VS houden ze alsmaar meer in de gaten.