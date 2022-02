Protest Nederlandse nachtclubs tegen coronaregels rustig verlopen - Canadese brug blijft geblokkeerd ondanks ingrijpen politie

Dr. Dre en co palmen podium in met nostalgi­sche halftime show tijdens Super Bowl

De Super Bowl-halftimeshow was voor het eerst ooit een viering van hiphop, als eerbetoon aan Los Angeles - waar de finale van het American Football-seizoen in de VS dit jaar werd gespeeld. West Coast-legendes Dr. Dre, Kendrick Lamar en Snoop Dogg traden samen met rapper Eminem en R&B-zangeres Mary J. Blige op in een van de best ontvangen halftime shows van de afgelopen jaren.

5:15