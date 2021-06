Protest in Venetië bij uitvaren eerste cruiseschip sinds virusuitbraak

Jürgen Conings blijft onvindbaar na nieuwe grootscha­li­ge zoekactie

4 juni De gewapende militair en terreurverdachte Jürgen Conings blijft onvindbaar. Dat is de conclusie na een nieuwe grootschalige zoekactie vrijdag in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en Eisden (Maasmechelen). In totaal 220 manschappen doorzochten twee gebieden. Rond 9 uur werd een braakliggend stuk industrieterrein gesweept aan de Bekaertlaan in Lanklaar. Na de middag doorzochten militairen en politiemensen het wandelgebied Terhills in het Nationaal Park Hoge Kempen. De zoekingen zijn rond 17.15 uur afgerond en hebben niets interessants opgeleverd. Dat liet Eric Van Duyse van het federaal parket vrijdag rond 18 uur weten.