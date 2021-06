Protest in Venetië bij uitvaren eerste cruiseschip sinds virusuitbraak

Daar is de zon: tijd om je tuinmeube­len op te knappen

1 juni De zon laat zich weer zien, dus is het tijd om je tuinmeubilair uit te halen! Hebben die de afgelopen weken in de regen buiten gestaan of stof vergaard in het tuinhuis tijdens de winter? Dan kunnen ze vast een flinke opknapbeurt gebruiken. Ga aan de slag met de tips van vtwonen.