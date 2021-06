Protest in Venetië bij uitvaren eerste cruiseschip sinds virusuitbraak

Hackers van Anonymous hebben genoeg van Elon Musk: “We komen achter je aan”

7:38 In een video die zaterdag op Youtube werd geplaatst, richt het hackerscollectief Anonymous zijn pijlen op Tesla-baas Elon Musk. Volgens de hackers manipuleert de Zuid-Afrikaanse CEO de koersen van cryptomunten, waardoor hij “levens verwoest”. Ze laten Musk weten dat zijn spel nu over is: “Je hebt je gelijke gevonden. We komen achter je aan”.