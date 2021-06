Protest in Venetië bij uitvaren eerste cruiseschip sinds virusuitbraak

Verpleeg­ster al bijna zes maanden vermist in Frankrijk, echtgenoot oogst kritiek met Facebookfo­to van andere vrouw

14:39 Verpleegster Delphine Jubillar (33) is nu al bijna zes maanden vermist in Frankrijk. De buitenwereld stelt zich vragen bij het gedrag van haar echtgenoot Cédric, zeker nu hij zijn leven verderzet alsof er nooit iets gebeurd is. Zo plaatste hij als profielfoto op Facebook recent nog een foto met een andere vrouw. “Er zijn genoeg personen die verdwijnen en dan pakweg elf jaar later zomaar weer opduiken”, luidde zijn eerder laconieke reactie in het tv-programma ‘66 Minutes’.