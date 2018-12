Prosecco is wereldwijd bestverkochte mousserende wijn DVDE

17 december 2018

16u15 2

Op vijf jaar tijd is de productie van prosecco gestegen met 75 procent. De Italiaanse mousserende wijn overstijgt daarmee de champagne. Dat komt vooral omdat champagne duurder is. Toch zijn de twee dranken volgens kenners heel verschillend. Zo is prosecco frisser en eenvoudiger van smaak. Prosecco is vooral populair in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten.