PROMOJAGERS SUPERTIP. Straffe acties bij Kruidvat: “Korting van meer dan 150 euro gehad”

Noodweer eist al minstens 15 doden: dit weten we over de slachtof­fers

10:53 Al minstens vijftien mensen zijn omgekomen bij het extreme noodweer in Wallonië. In Philippeville stierf een vijftiger toen hij zijn buren wilde helpen nadat een afvoerpijp geblokkeerd was geraakt. In Eupen sprong een 22-jarige jongeman met een zwemband in het kolkende water en overleefde het niet.