PROMOJAGERS SUPERTIP. Stockverkoop in voormalige Brantanowinkels: tweede paar schoenen aan 1 euro

“De uitverkoop in de oude Brantanowinkel in Halle is gisteren gestart en loopt tot en met zondag”, zo steekt Gunther Devisch van wal. “Er zijn heel wat schoenen aan voordelige prijzen te vinden, maar het wordt pas echt interessant wanneer je een tweede paar koopt. Dan krijg je het goedkoopste artikel namelijk mee voor slechts 1 euro.” Bij de leden van de facebookgroep is het enthousiasme alvast groot, vertelt de man achter Promojagers België. “Veel mensen taggen elkaar onder de post, en ik zag al enkele toffe koopjes passeren.”



Eén van die leden is Kim, die fier haar aankoop deelt: “Ik ben al langs geweest en kocht een paar Vans schoenen voor 35 euro in plaats van 80 euro, maar er zijn nog heel wat andere merken ook!”



De uitverkoop vindt plaats in de voormalige Brantanowinkel, Ziekenhuislaan 1 in Halle. Op vrijdag en zaterdag is de winkel open van 10 tot 18.30 uur, op zondag van 10 tot 17 uur.