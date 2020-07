PROMOJAGERS SUPERTIP. Opnieuw beter weer op komst: hier kan je voordelig een nieuwe barbecue en tuinspullen kopen TTR

10 juli 2020

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 Het belooft opnieuw zonniger te worden dit weekend. Ook begin volgende week krijgen we droog, zonnig en stilaan zachter weer met temperaturen die schommelen rond 23 graden Celsius. Wie nog op zoek is naar een barbecue, tuinmeubelen en - materiaal voor deze zomer, kan volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België momenteel voor een prikje nieuwe spullen kopen bij Carrefour Hypermarket.

“Carrefour Hypermarket is de place to be“, zegt Gunther Devisch, de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België waar leden de strafste koopjes met elkaar delen. “Er geldt een kortingsactie van 50 procent op alle tuinmeubels, tuingerief, barbecues en barbecueaccessoires (behalve op Wolf Garden, verbruiksproducten zoals potgrond, schors, houtskool en aanmaakblokjes en tuinhuizen van Solid). Het is de moeite om eens langs te gaan volgens de leden in de groep.”

“We waren specifiek op zoek naar een Barbecook”, vertelt Michaël V. in de Facebookgroep. “We gingen langs in de Carrefour Hypermarkt in Ninove en het toestel stond daar. We hebben een gasdarm met ontspanner gekocht, een originele Barbecook-hoes en de Barbecook Spring. Normaal betaal je 432,99 euro, maar met de kortingsactie moesten we slechts 216,50 euro betalen. We zijn erg tevreden.”

De actie, alle tuinmeubelen en -materiaal aan halve prijzen, is nog geldig tot en met dinsdag 14 juli in alle filialen van Carrefour Hypermarket.

De beheerder van de Facebookgroep Promojagers België kondigt vandaag een nieuw bespaarplatform aan waar leden kunnen filteren op promoties, cashbacks, (e)-coupons en kortingscodes. “Het doel is dat leden elkaar helpen besparen en promoties kunnen uitwisselen”, verduidelijkt Devisch aan onze redactie. “Met onze tips bespaar je gemakkelijk 250 à 300 euro per maand”. Het nieuwe bespaarplatform is gratis toegankelijk, zowel vanop je webbrowser via www.promojagers.be alsook op je smartphone via Android en iOS.

Lees ook: Van de truc met de uitverkochte artikelen tot de verborgen kortingscodes: met deze 7 tips en tricks haal je het maximum uit online shoppen

Bekijk ook:

PROMOJAGERS. Zo vind je vanzelf kortingscodes in webshops



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.