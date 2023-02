PROMOJAGERS SUPERTIP. Op deze sites vind je de beste deals voor valentijn: van parfums tot sexy speeltjes

Vlaamse regering wil tegen krokusva­kan­tie stikstofak­koord op tafel hebben liggen

De Vlaamse regering mikt op de krokusvakantie voor een akkoord over stikstof. Dat is over iets meer dan twee weken. Maandag is er wel al een nieuwe ministerraad, waar Landbouwminister Jo Brouns (CD&V) groen licht hoopt te krijgen voor de verdeling van de landbouwsubsidies. De knip in de groenestroomcertificaten, het derde dossier dat de regering verdeelt, is terug naar kabinetsniveau verwezen.

3 februari