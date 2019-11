PROMOJAGERS SUPERTIP: ontdek hier de 15 beste Black Friday-deals ttr

29 november 2019

12u52 1 Vandaag is het Black Friday, dé jaarlijkse hoogmis voor koopjesjagers. De leden van de Facebookgroep Promojagers België delen momenteel de strafste Black Friday-promoties die ze tegenkomen met elkaar. Gunther Devisch, de beheerder van de groep, selecteert voor de lezers van HLN.be de vijftien strafste Black Friday-deals.

40 procent korting bij Plopsa

Bij Plopsa is het tot en met maandag 2 december Black Friday. Wie vandaag tickets bestelt op de website plopsa.be, krijgt maar liefst 40 procent korting. De korting geldt op alle online tickets voor de vier parken: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden. Tijdens het plaatsen van je bestelling kun je de kortingscode BLACK gebruiken. Tickets voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne en Plopsa Indoor Coevorden zijn geldig op een openingsdag naar keuze tot en met 5 januari 2020. Tickets voor Plopsa Indoor Hasselt zijn geldig op een openingsdag naar keuze tot en met 4 januari 2020.

100 producten, 100 procent terugbetaald bij Fun

Heb jij nog geen cadeautje om onder de kerstboom te leggen? Misschien vind je bij Fun wel het ideale geschenk. Wie bij Fun tussen vrijdag 29/11 en zondag 1/12 producten koopt uit een speciaal samengesteld gamma voor Black Friday, krijgt een waardebon ter waarde van de verkoopprijs. Een voetbaltafel, een smartwatch met USB-kabel, een videoprojector met bluetooth en verschillende gezelschapsspelletjes maken deel uit van de selectie, die je hier kunt vinden.

De waardebon dient in één keer ingeruild te worden. Eventueel restbedrag is niet uitkeerbaar in speciën en/of in andere waardebonnen. Bovendien is het niet cumuleerbaar met dezelfde en/of andere kortingen of acties en verlanglijstjes. De waardebon kun je besteden in een Fun-winkel van 23/12 tot en met 29/12. De actie is ook geldig op de website van Fun.

Voordelig naar Bellewaerde Aquapark

Spetterplezier op de boot aan Bambino Beach, een avontuur op het Aqua Fort of wellnessen in een groene oase. Klinkt een uitje met het hele gezin naar Bellewaerde Aquapark als muziek in de oren? Profiteer dan nu van de Black Friday-promotie. Bij de aankoop van één ticket, krijg je een ticket gratis. De tickets zijn nog geldig tot en met 3 april 2020.

Korting op alle producten van ICI Paris XL

Uitzonderlijk krijg je vandaag op online aankopen bij ICI Paris XL 21 procent korting. De korting is geldig op het volledige assortiment: parfum, verzorgingsproducten, make-up én accessoires. Hiervoor heb je geen speciale kortingscode nodig. De korting wordt automatisch voor jou verrekend bij het plaatsen van je bestelling. Wil je een parfum cadeau doen tijdens de kerstperiode? ICI Paris XL selecteerde enkele bestsellers om je een idee te geven. Eau de parfum van Carolina Herrera voor 36,73 euro i.p.v. 46,50 euro, Lancôme la vie est belle voor 84,13 euro i.p.v. 106,50 euro en L’Homme Idéal L’Intense van Guerlain voor 77,35 i.p.v. 97,90 euro blijken populair.

Goedkoper shoppen bij de online shop van Delhaize

Bij Delhaize geldt enkel vandaag een unieke aanbieding: tot 15 procent korting op al jouw online boodschappen. Vandaag gereserveerd? Dan worden de boodschappen morgen geleverd. Ook kun je jouw bestelling afhalen bij een Delhaize Collect-afhaalpunt in de buurt. Op de website vind je een overzicht van alle afhaalpunten.

Gratis Black Friday Beer Box

Een Black Friday-deal voor de bierliefhebbers! Wie vandaag een bestelling plaatst bij Collect & Go van minimum 125 euro, krijgt een leuke Black Friday Beer Box. In de box zitten elf verschillende biertjes: La Chouffe, Delirium Tremens, Kwaremont, Tripel Karmeliet, Super 8 Flandrien, Hapkin, Cornet, La Trappe, St. Bernardus Tripel abt 12, St. Bernardus Tripel en Filou. Snel zijn is de boodschap, want deze actie is geldig voor de eerste 15.000 reservaties.

Body & Fit

Meer sporten. Het is een voornemen dat elk jaar op Nieuwjaar luidt weerklinkt aan de feesttafel. Met de kortingscode van Body & Fit kun je jezelf nu al helemaal klaarstomen voor je intensieve work-outs. Er werd een exclusieve kortingscode ontwikkeld voor Promojagers België, namelijk JAGERS20. Deze code biedt 20 procent korting op alle producten in de webshop. Gaande van sportvoeding tot kledij.

7 straffe kortingen op elektronica bij MediaMarkt

MediaMarkt is erg populair bij de leden van Promojagers België. Devisch selecteert de zeven strafste acties: 200 euro voordeel op de Apple Macbook Air 13" 128 Gb, 50 euro korting op de Dyson V8 Animal, 46 euro korting op de Nintendo Switch Deal en Mario Kart 8 game, 161 euro korting op de HP 13" laptop 1847573, 270 euro korting op de Apple iPhone XR, 350 euro korting op de Miele droogkast. En niet te vergeten: 590 euro korting op de 55" Panasonic OLED televisie.

Kortingen en gratis verzending bij Lidl Shop

Tot en met maandag 2 december betaal je bij Lidl Shop geen verzendkosten. Daarnaast kun je hier ook genieten van kortingen op meubels, sportaccessoires, babyspullen, televisies en elektro. “Er zijn tal van mooie promo’s met kortingen die oplopen tot 50 procent”, zegt Devisch.

Exclusieve korting bij Farmaline

Online apotheek Farmaline ontwikkelde een exclusieve korting voor Promojagers België: 5 euro korting bij aankoop van minstens 50 euro met de code 5PJAGERS119. Deze dien je in te voeren wanneer je je bestelling plaatst. “Deze korting is ook cumuleerbaar met andere kortingen op de site. Zo kun je erg mooie deals scoren”, aldus Devisch. Farmaline zette zelf al enkele deals in de kijker: 40,95 euro korting op een elektrische tandenborstel van iWhite, 59 euro korting op de Elvie bekkenbodemspiertrainer en 95 euro korting op de Belène Collageen Anti-Age Kuur.

Dagdeals bij Bol.com

Bol.com blijft een erg geliefde webshop bij de leden van Promojagers België, zo merkt Devisch op. Vandaag kun je opnieuw mooie dagdeals scoren bij Bol: 16 procent korting op een Samsung Galaxy A50 bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook hoge kortingen op slimme speakers, televisies en Window laptops.

Exclusieve korting bij online apotheek Pazzox

Online apotheek Pazzox deelde een exclusieve kortingscode voor Promojagers België (PJAGERBFWE). Voor iedere aankoop vanaf 80 euro, krijgen klanten 20 euro korting. Dit is ook geldig op lopende promoties. Bovendien moeten klanten geen verzendingskosten betalen, ongeacht hun aankoopbedrag. Naast een uitgebreid assortiment geneesmiddelen voor uiteenlopende klachten en kwaaltjes, biedt Pazzox tal van verzorgingsproducten, vitamines, voedingssupplementen, dieetvoeding, medische hulpmiddelen, ... van uiteenlopende merken zoals Eucerin, Filorga, Avène, Louis Widmer, Metagenics, Dermalex, A. Vogel, Nutricia en Vichy.

Promotie bij Lunch Garden

Heb je geen zin om te koken? Voor een klein prijsje kun je smullen bij Lunch Garden met deze Black Friday-promotie: vijf euro korting bij een aankoop van minimum twintig euro. Hiervoor dien je deze kortingsbon te gebruiken. De actie is geldig tot en met 1 december in alle Lunch Garden-restaurants. De bon is niet cumuleerbaar met andere kortingen en niet terugbetaalbaar in speciën.

Gratis elektrische citruspers bij Collishop

Ook Collishop viert Black Friday. Naast tal van mooie kortingen, krijgen klanten vandaag een gratis elektrische citruspers cadeau ter waarde van 24,99 euro. Deze actie is geldig bij een aankoop van minstens 99 euro bij Collishop. Op is op.

Amazon

Amazon biedt eveneens Black Friday-deals aan vandaag in verschillende categorieën. “Het is altijd interessant om een product hier eens te vergelijken”, vertelt Devisch. Het assortiment van Amazon is erg uitgebreid. “En niet te vergeten. Wie nog meer Black Friday-deals wenst te scoren, kan altijd een kijkje nemen in de Facebookgroep Promojagers België”, zegt Devisch tot slot.