PROMOJAGERS SUPERTIP. Kruidvat geeft 75 procent voordeel op allerlei producten: "Ik had maar liefst 123,53 euro korting op speelgoed"

28 augustus 2020

10u00 6 Kruidvat is momenteel dé plek om koopjes te scoren als we Promojagers België mogen geloven. De leden van de Facebookgroep delen de strafste promoties met elkaar en deze week raken ze niet uitgepraat over de actie van de drogisterij: 75 procent korting op alle producten met een gele sticker. De leden deelden al foto’s van de grote hoeveelheden schoonheidsproducten, speelgoed, elektrische tandenborstels en andere producten die ze kochten.

Gunther Devisch, beheerder van de Facebookgroep Promojagers België, maakt van de kortingsactie bij Kruidvat zijn supertip van deze week voor de lezers van HLN.be. “De leden zijn erg enthousiast”, luidt het. Bij Kruidvat geldt een kortingsactie van 75 procent op alle producten met een gele sticker, met uitzondering van elektro. De actie is geldig tot en met 31 augustus. “Belangrijk, de promotie is enkel van toepassing op mensen met een klantenkaart. Voor diegenen zonder klantenkaart gaat het om een korting van 50 procent.”

In de Facebookgroep liepen al snel foto’s binnen van mensen die een hele voorraad speelgoed hadden gekocht en nauwelijks iets hadden betaald. Zo was er iemand die 46,49 euro betaalde voor heel wat speelgoedartikelen. “Een korting van maar liefst 123,53 euro”, zegt Annemie bij een foto van haar aankoop. “Ik ben meter van vijf kinderen en twee pluskinderen, dus dat komt goed van pas met Sinterklaas, Kerstmis en alle verjaardagen”.

Wie op zoek is naar een elektrische tandenborstel, kan een exemplaar van Oral B kopen aan een erg voordelige prijs. “Vandaag gekocht bij Kruidvat. De oude prijs was 59,80 euro. Ik heb nu 14,95 euro betaald”, zegt Glenn-Gabriël.

“Ook de andere acties die momenteel bij Kruidvat lopen, zijn populair in de groep”, vertelt Devisch. Zo zijn er Dolce Gusto dozen (16 stuks) aan 3,99 euro per doos. Normaal bedraagt de prijs 4,99 euro. Douchegel en deo van Fa is er aan de voordelige prijs van 1 euro in plaats van 3,39 euro per stuk.”

“Mensen met kinderen zijn ook dolenthousiast over de actie op luiers bij Kruidvat: 3+2 gratis en 2+1 gratis. Er is keuze uit alle Pampers luiers, luierbroekjes en babydoekjes. Een prijsvoorbeeld: voor 3 x een jumbo-pak Baby Dry Pants (66 stuks) en 2 Aqua Pure 3-pak betaal je 64,77 euro in plaats van 107, 95 euro”, zegt Devisch nog.