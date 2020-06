PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote kledingwinkel organiseert outlet met topmerken: “303 euro betaald in plaats van 968 euro” TTR

12 juni 2020

09u00 9 Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België kun je bij Modemakers in Temse kledij van topmerken - onder meer Guess, CKS, Tommy Hilfiger - aan bodemprijzen kopen: gaande van 2,5 tot 50 euro. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week dan ook zijn supertip van voor de lezers van HLN.

Met meer dan 200.000 zijn ze inmiddels, de leden van Promojagers België. En meer dan ooit delen ze de strafste promoties die ze tegenkomen met elkaar. Deze week is Modemakers het gespreksonderwerp bij uitstek, want daar is kleding uit de vorige zomercollectie te koop aan erg lage prijzen.

Kinderkleding

Deze week verkoopt Modemakers kinderkleding aan ronde prijzen tussen 2,5 en 35 euro. Het gaat om een aanbod van grote merken zoals CKS, Garcia, G-Wear, Geisha, Guess, Jack & Jones, Name It, Petrol, s.Oliver, Someone en Vinigno. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de vorige zomercollecties van de meisjes- en jongenskleding: lange en korte broeken, jeans, jurken, truien, hemden, T-shirts, polo’s en topjes aan stevige kortingen. Het aanbod wordt dagelijks aangevuld.

“Ik ben langs geweest voor kledij voor mijn zoon en dochter. In totaal heb ik 277,50 euro betaald. De originele winkelprijs was 691,24 euro”, zegt Ilse in de Facebookgroep Promojagers België. Een korting van 413,74 euro. Ook Nathalie is erg blij met haar aankopen. “Ik heb 303 euro betaald, maar normaal kwam het op 968 euro”, zegt ze. Een voordeel van maar liefst 665 euro.

Deze privéverkoop van kinderkleding geldt nog tot en met zaterdag 13 juni. Wie graag een kijkje wil nemen, moet zich vooraf inschrijven. Reserveer bij inschrijving voor elke persoon in je gezelschap (maximum vier) een ticket. Dat kan via deze link. Reserveren is volledig gratis.

Dames- en herenkleding

Volgende week is er bij Modemakers ook een privéverkoop van dames- en herenkleding van merken als Amélie & Amélie, Antwrp, Ben Sherman, Bluefields, Broadway, Fynch-Hatton, Garcia, Geisha, Grace & Mila, Guess, Hattric, Hilfiger Denim, Jack & Jones, Jacqueline de Yong, MXY, Only, Only & Sons, Petrol, Pieces, PTC, Ragwear, Selected, s.Oliver, State Of Art, Street One, Tom Tailor, Vero Moda, Vila, Vila Joy. Kortom, een uitgebreide keuze uit de vorige zomercollectie aan voordelige prijzen tussen 2,5 en 50 euro. Ook hier is vooraf inschrijven (maximum vier personen) verplicht via deze link.

De privéverkoop van dames- en herenkleding loopt van woensdag 17 juni tot en met zaterdag 20 juni. Telkens van 10 tot 18 uur.

Om de veiligheid van zowel de winkelaars als het personeel te garanderen zijn er slechts een beperkt aantal bezoekers per uur toegelaten. Daarnaast zijn er geen paskamers voorzien. Betaling met cash is mogelijk, maar bij voorkeur wordt met Bancontact betaald. Ruilen kan met het kasticket enkel in het magazijn en tijdens de privéverkoop.

Zowel de verkoop van kinderkleding als de verkoop van dames- en herenkleding gaat door in het magazijn van Modemakers: Kapelanielaan 17, 9140 Temse. “Het is niet voor iedereen bij de deur wellicht, maar verschillende leden geven de tip om dit eventueel te combineren met een bezoek aan Waasland shoppingcenter. Dit ligt op amper 2 kilometer afstand”, zegt Devisch.

Lees ook: Deze keten strooit met kortingen en dat maakt vaatwastabletten, luiers en verzorgingsproducten spotgoedkoop

Bekijk ook: PROMOJAGERS. Zo vind je vanzelf kortingscodes in webshops



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.