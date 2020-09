PROMOJAGERS SUPERTIP. Deze (online) winkels geven straffe kortingen op schoenen TTR

04 september 2020

09u30 0 Tijd voor nieuwe schoenen? De leden van Facebookgroep Promojagers België merken op dat er straffe kortingen zijn bij verschillende (online) winkels. Beheerder Gunther Devisch maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“De leden van onze Facebookgroep hebben de afgelopen dagen al flink hun voordeel gedaan”, aldus Devisch. Zo houdt Bristol Wevelgem een uitverkoop. “Een van onze leden heeft slechts 5 euro in plaats van 17,99 euro betaald voor een paar kinderschoenen”, vertelt Devisch.

Bij ZEB Merchtem is er nog tot en met 6 september een fabrieksverkoop met prijzen tussen 0,50 euro en 25 euro voor kleding, accessoires en schoenen uit de voorgaande lente- en zomercollectie. Het is verplicht om vooraf te registreren via de website. “Reserveer een half uur om te shoppen in alle veiligheid”, luidt het bij ZEB.

Online shoppen

Wie liever online winkelt, kan voor straffe promoties terecht bij Maison Lab, een online outlet met een groot assortiment schoenen en kleding van gekende merken. “Er is 25 procent extra korting op de reeds afgeprijsde artikelen, waardoor je 75 procent korting krijgt. Je hoeft enkel de code SALES25 te gebruiken om van de actie te kunnen genieten”, luidt het.

Ook bij Torfs loopt een online actie: 12 procent korting voor kinderen én voor mama’s en papa’s. “Naast de korting van 12 procent op de kinderschoenen, krijg je ook 12 procent korting op dames- en herenschoenen, handtassen en kleding.” De actie loopt tot en met 13 september.

JDSports geeft korting op schoenen van bekende merken. “Ik heb 26 euro betaald voor twee paar schoenen van het merk Fila”, zegt een van de leden van de Facebookgroep Promojagers België. “Een korting van maar liefst 74 euro.”

Tot slot zijn er ook mooie koopjes bij Zalando Lounge, de outlet van Zalando, met kortingen tot 75 procent. “Wie graag de exclusieve aanbiedingen ontdekt, moet zich wel eerst aanmelden bij de online outlet. Dit is gratis.”