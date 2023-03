Professor strafrecht legt uit waarom voorstel Vlaams Belang om recht op wettige zelfverdediging uit te breiden, geen goed idee is

Polen koopt 1.000 nieuwe pantserwa­gens voor modernise­ring leger

Het Poolse leger krijgt meer dan duizend nieuwe pantservoertuigen en honderden bijbehorende begeleidingsvoertuigen. De Poolse minister van Defensie minister Mariusz Blaszczak heeft daarover een overeenkomst getekend met producent Huta Stalowa Wola in het zuidoosten van Polen, meldt persagentschap PAP. Premier Mateusz Morawiecki had de bestelling eerder aangekondigd op Twitter. "We garanderen de veiligheid van de Polen", zei hij.