“Professionele zwemmer” vermist tijdens oversteek Kanaal: ook Belgen hielpen bij zoektocht

LIVE. “Bonkende geluiden” gehoord tijdens zoektocht naar vermiste duikboot

Met man en macht wordt gezocht naar de duikboot ‘Titan’, die sinds zondagochtend vermist is in de Noord-Atlantische Oceaan. Aan boord bevinden zich vijf mensen, die volgens een schatting van de Amerikaanse kustwacht nog tot morgenmiddag zuurstof hebben. Het is dus een race tegen de klok, maar er is nog hoop: er zijn gisteren als “gebonk” omschreven onderwatergeluiden opgevangen tijdens de zoektocht. Volg alle updates in onze liveblog.