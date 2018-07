Professionele duiker in levensgevaar MAN IS AAN HET WERK WANNEER BETONBLOK OP ZUURSTOFFLES VALT KOEN BATEN

19 juli 2018

02u37 0 Een professionele duiker uit Bonheiden werd gisteren rond de middag in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis na een zwaar arbeidsongeval. De veertiger was op een werf onder water aan het werk, toen een betonblok op zijn zuurstoftoevoer viel. Collega's die hem ter hulp wilden schieten, kwamen zelf in de problemen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur op een werf ter hoogte van het kruispunt van de Leo Gheeraerdtslaan en de Brusselse Steenweg. Daar worden de damwanden verstevigd en een nieuwe sluis geplaatst. Voor die 'klus' werd een beroep gedaan op een gespecialiseerde firma voor onderwaterwerken, die duikers inzet om overbodige spullen uit het water te halen.





Zo'n drie duikers waren bezig met het verwijderen van materiaal, toen één van hen plots een betonblok op zich kreeg. Zijn zuurstoftoevoer werd afgesneden, waardoor hij meteen in de problemen kwam. Zijn collega's kwamen de man nog ter hulp, maar raakten op die manier zelf in moeilijkheden.





De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden twee duikers meteen uit het water halen. Ook de derde duiker - de man die het betonblok op zich gekregen had - kon snel op het droge getrokken worden, maar hij had op dat moment al een hele tijd zonder zuurstof gezeten.





"De hulpdiensten hebben het slachtoffer langer dan een halfuur gereanimeerd", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), die zelf ook ter plaatse ging. "Eens hij weer een polsslag had, werd hij in allerijl afgevoerd naar het OLV-ziekenhuis in Aalst. Zijn twee collega's werden ook naar het ziekenhuis gebracht, om er in de zuurstofkamer op krachten te komen." Collega's en andere werknemers die op de werf aan de slag waren, zijn bijzonder aangeslagen. "Het is een zeer hecht team dat vaak samenwerkt. Het was dan ook bijzonder moeilijk om hun tranen te bedwingen", aldus D'Haese.





Bang afwachten

Volgens de laatste berichten is de toestand van de duiker nog altijd zeer kritiek. Het wordt de komende uren bang afwachten of er beterschap komt. Een arbeidsauditeur ging ter plaatse voor een onderzoek, maar er zijn geen details bekend over mogelijke bevindingen.