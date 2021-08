Prof arbeidsrecht: “Ontslag voor Eddy Demarez? Ik zou er in zijn plaats niet gerust op zijn”

Over het statuut van sportjournalist Eddy Demarez (53) wil de VRT niets kwijt. Nochtans is het belangrijk als het gaat om een mogelijk ontslag. “Bij een contractuele werknemer - waar we nu vanuit gaan - is de vraag of je die uitspraken als dringende reden voor een ontslag kan beschouwen”, legt professor aan de KU Leuven en arbeidsrechtadvocaat Chris Engels uit. “Maar ook bij een freelancer zal er in de overeenkomst wel iets opgenomen zijn over de compatibiliteit met de waarden van de VRT. Ook dan kunnen zijn woorden reden zijn om de samenwerking te stoppen”, aldus de professor. “In ieder geval is een dringende reden een fout die het verderzetten van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever onmogelijk maakt. Met andere woorden: kan de werkgever nog vertrouwen hebben in de betrokken persoon?”