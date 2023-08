Proefde jij de vegan hapjes bij ‘Tien Om Te Zien’? Zo kook je zelf veganistisch

Van Pommelien Thijs tot Clouseau: ook deze zomer trakteert het VTM-programma ‘Tien Om Te Zien’ Vlaanderen op de heerlijkste hits. En wie al live kwam kijken op de zeedijk in Westende of nog van plan is om naar zee af te zakken, wordt getrakteerd op nog meer lekkers: een bolletje vegan ijs of een portie diervriendelijke nuggets. Achter het krokante korstje van die kipnuggets schuilt trouwens een duidelijke missie.

Goede muzieksmaak moet worden beloond, zo dacht GAIA. De dierenrechtenorganisatie toert deze zomer door het hele land met zijn Taste Truck en hield ook halt aan de kust. Muziekfans die een opname van ‘Tien Om Te Zien’ bijwoonden, konden er proeven van een kraakverse portie vegan nuggets of vegan ijs. Volledig plantaardig en met respect voor dieren. En die culinaire stunt is meer dan een lekkere traktatie. GAIA, voice of the voiceless, wil vooral hameren op de dieronwaardige omstandigheden waarin vleeskippen worden gehouden. Die dienen voor kipnuggets als smaakmaker, maar zijn daarvoor wel veroordeeld tot een ellendig leven.

Plofkippen

Met 300 miljoen zijn ze, de vleeskippen die jaarlijks aan hun einde komen in de slachterij. Daarmee zijn ze de meest geslachte dieren in België. Kuikentjes moeten snel opgroeien: in amper 42 dagen bereiken ze hun slachtgewicht van bijna 2,5 kg. Omdat ze zo snel groeien, hebben ze last van gewrichtspijnen. Hun poten kunnen hun abnormale lichaamsgewicht niet dragen. De kippen zijn kreupel en lijden ook nog eens aan buikzucht, opgehoopt vocht rond de organen. Tienduizenden van die ‘plofkippen’ leven veel te dicht op elkaar. Naarmate ze groter worden, wordt bewegen steeds moeilijker en pijnlijker. Tot ze uiteindelijk geslacht worden, om op ons bord te belanden in de vorm van kip curry of kipnuggets.

Lekker veel groen(te)

Maar waarom? Waarom zouden we kippen en andere dieren nog pijn laten lijden en slachten, enkel voor hun vlees, als er zoveel lekkere, diervriendelijke alternatieven bestaan? Met een veganistisch dieet vol groenten, fruit, granen, peulvruchten en noten doe je de dieren, jezelf én de planeet een plezier. Het is de luidste stem om dierenmishandeling een halt toe te roepen. Je verkleint je ecologische voetafdruk, want de veeteelt brengt heel wat lucht- en watervervuiling met zich mee en verspilt kostbare grondstoffen. En ook je gezondheid vaart wel bij een plantaardig dieet: verzadigde vetten en cholesterol in vlees doen je hart- en bloedvaten geen goed, integendeel.

Zo maak je de ommezwaai

En voor je denkt: maar mijn zalig zoete pannenkoeken dan? En dat perfect gebakken spiegeleitje op zondagochtend? Of een sappige hamburger bij die spannende voetbalmatch? Wees gerust: elk dierlijk product kun je vervangen door een plantaardig alternatief. Met bonen, linzen of plantaardig gehakt kun je de textuur en smaak van vlees prima nabootsen. In plaats van melk gebruik je sojadrink en voor boter is olijfolie een gezonder, plantaardig alternatief. In de supermarkt en biologische winkel vind je trouwens nog veel meer lekkere plantaardige vervangers, van sojasteaks tot tempeh en amandeldrink. Wedden dat er een nieuwe wereld voor je opengaat?

Met die ingrediënten kun je creatief aan de slag. Op het internet vind je duizenden vegan recepten, van lunch tot dessert. Of trakteer jezelf op een vegan kookboek. Zo vind je in de Midden-Oosterse of Aziatische keuken heel wat lekkernijen op basis van groenten en peulvruchten die je smaakpapillen doen stuiteren van plezier. Groentjes met dips als hummus en auberginekaviaar bij het aperitief, avocadosushi en Indische groentesamosa’s als voorgerecht en een kikkererwtencurry als hoofdgerecht: trakteer je tafelgenoten op een duurzaam reisje rond de wereld. Of blijf bij de klassiekers en serveer een Belgische gouwe ouwe in een plantaardig jasje: vol-au-vent, maar dan volledig plantaardig.

RECEPT: vegan vol-au-vent

Dit heb je nodig (voor 4 personen)

4 bladerdeegbouchées op basis van plantaardige margarine (bv. van 3 Toques)

500 gram vegan filetstukjes (bv. van Greenway, ‘Just Like Chicken’)

250 g champignons in kwartjes

100 g plantaardige bakmargarine

50 g bloem

5 dl groentebouillon

2 dl plantaardige room

Sap van een halve citroen

Peper, zeezout en nootmuskaat Zo maak je het

1. Meng de bouillon met de plantaardige room en maak lauwwarm.

2. Smelt 50 g bakmargarine en meng samen met de bloem tot een droge, witte roux.

3. Voeg aan de roux het lauwwarme mengsel van bouillon en room beetje bij beetje toe tot je een mooi gebonden veloutésaus krijgt. Werk af met citroensap en breng op smaak met peper, nootmuskaat en eventueel extra zout.

4. Stoof de champignons en filetstukjes aan met de rest van de bakmargarine.

5. Meng onder de veloutésaus.

6. Warm de bladerdeegbouchées even op in de oven en vul op het bord met de vol-au-vent.

Zin om vaker veganistisch te koken? GAIA ontwikkelde een complete gids voor de beginnende vegan, boordevol tips, tricks en lekkere recepten om een diervriendelijk menu op tafel te zetten. Laat ook je stem horen voor dieren: neem deel aan de schrijfacties van GAIA en roep dierenmishandeling een halt toe.