Procureur-generaal: "Dit is het moment om te praten" KVE

22u29

Bron: Belga 0 BELGA Christian de Valkeneer "Dit is het moment om te praten. We zijn altijd bereid te luisteren". Dat heeft de procureur-generaal van Luik, Christian de Valkeneer, gezegd aan Belga nadat de voorbije dagen nieuwe elementen aan het licht gekomen zijn over de Bende van Nijvel. Er worden regelmatig oproepen tot getuigen gelanceerd, zo zegt hij.

De onderzoekers concentreren zich momenteel op ex-rijkswachter C.B. uit Aalst, die mogelijk de beruchte "reus" is van de Bende van Nijvel. De broer van "De Reus" zou aan zijn broer toegegeven hebben dat hij betrokken was bij de moorddadige raids van de Bende. "Net voor hij stierf in mei 2015 heeft hij me zijn geheim verteld", zo liet de man afgelopen weekend optekenen in de media.



"Wij lanceren op regelmatige basis oproepen tot ooggetuigen in deze zaak, in de hoop dat iedereen die informatie heeft, zich kenbaar maakt. (...) Misschien zijn er in België nog mensen die over informatie beschikken, maar die nog niet naar voren durfden te komen", zo zegt de procureur-generaal.



"We zien ook dat personen die over elementen beschikken, zich niet noodzakelijk aanbieden bij de gerechtelijke autoriteiten", aldus nog de Valkeneer, die daarmee alludeert aan het feit dat de onderzoekers de ontboezemingen aan de broer "via via" en pas in februari dit jaar onder ogen hebben gekregen. "Dit is het moment om te praten. Wij zijn altijd bereid te luisteren", klinkt het.



De procureur-generaal heeft Jef Vermassen, de advocaat van David Van de Steen, die zijn beide ouders verloor in een van de aanvallen van de Bende, gevraagd hem de informatie te bezorgen waarover hij beschikt. Volgens Vermassen komt de naam van C.B. al 20 jaar voor in het dossier. "Ik heb nog niets van hem vernomen", zegt de Valkeneer. "Hij heeft nochtans mijn gegevens en die van de onderzoeksrechter. Als advocaat van de burgerlijke partijen heeft hij een permanente toegang tot het dossier. Het zou deontologisch correcter zijn indien hij eerst contact genomen had met de gerechtelijke autoriteiten", zo laat de procureur nog weten.



Jef Vermassen van zijn kant liet vanavond weten dat hij een mediastilte inlast over het dossier.