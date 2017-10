Procureur-generaal die onderzoek leidt: "Naam 'De Reus' al 20 jaar in dossier" 18u54

"De naam van "De Reus" die nu opduikt, staat al 20 jaar in het dossier." Dat zegt Christian De Valkeneer, procureur-generaal in Luik én hoofd van het onderzoek tegen de Bende van Nijvel, tegen VRT Nieuws. "Maar vóór 2017 hadden we geen elementen tegen die persoon."

Dat hij op zijn sterfbed een bekentenis zou hebben gedaan, is volgens De Valkeneer een totaal ander gegeven. "Het blijft een zeer geloofwaardige piste, maar we moeten voorzichtig blijven."

Eerder vandaag getuigde advocaat Jef Vermassen in De zevende dag dat hij jaren geleden een anonieme brief ontvangen had van iemand die beweerde lid te zijn van de Bende van Nijvel. Vermassen zegt dat hij de brief naar de procureur-generaal in Gent stuurde, die hem overmaakte aan de onderzoekscel, maar dat hij daar zelfs nooit opengemaakt werd.

De Valkeneer spreekt dat verhaal tegen. "Ik heb nooit een brief gezien van meester Vermassen." Hij vindt dan ook dat de advocaat kort door de bocht gaat. "Het is moeilijk praten met iemand die alleen via de pers praat."