Procureur-generaal De Valkeneer: "Altijd al gedacht dat we gemanipuleerd werden" FT

09u29

Bron: Radio 1 22 RV Procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer. Hij leidt het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Procureur-generaal Christian De Valkeneer, die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt, zegt dat de speurders in het verleden tegengewerkt werden. Zo klinkt het in 'De Ochtend' op Radio 1. "Wij hebben altijd gedacht dat er pogingen waren tot manipulatie."

"We moeten niettemin voorzichtig zijn met het woord 'manipulatie'", zei De Valkeneer nog. "Er is sprake van mogelijke manipulatie in het verleden, maar door wie? Dat weten we niet."



Na de overval van de Bende van Nijvel op het Delhaize-warenhuis in Aalst, op 9 november 1985, werd de cel-Delta opgericht. Freddy Troch, toen onderzoeksrechter in Dendermonde, was als magistraat verantwoordelijk voor het onderzoek. Een jaar later, in 1986, vinden zijn speurders enkele wapens terug in het kanaal Brussel-Charleroi, ter hoogte van Ronquières.



De Valkeneer: "We hebben altijd gedacht dat dat een vorm van manipulatie was. Niet een manipulatie van de onderzoekers van de cel-Delta zelf (de speurders in Dendermonde), maar misschien dat de onderzoekers werden gemanipuleerd." Uit onderzoek dat gevoerd werd in 2012 bleek immers dat de Bendewapens slechts twee weken voor ze ontdekt werden in het water hadden gelegen, en dus niet kort na de overval op Delhaize al in het kanaal gedropt werden, zoals eerder beweerd.

Later werd bewezen dat de wapens slechts enkele weken in het water hadden gelegen. En dus niet in 1985 in het kanaal werden gegooid Christian De Valkeneer

Vlaamse rijkswacht

Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei gisteren in de Kamercommissie dat het onderzoek gemanipuleerd is. "Het werd me duidelijk dat een aantal onderzoeksstrategieën geen bevredigend resultaat hadden opgeleverd, dat er pogingen gedaan waren om het onderzoek te manipuleren, terwijl de slachtoffers en hun nabestaanden me lieten verstaan dat ze onvoldoende gehoor hadden gekregen in het verleden." Hij voegde daaraan toe dat manipulatie mogelijk in de richting van de Vlaamse gerechtelijke politie of Vlaamse rijkswacht wijst, "eerder dan naar de Franstalige".