Proces tegen afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi van start

Het proces vindt in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw plaats. De zaak wordt telkens op vrijdag behandeld. Er hangt Aung San Suu Kyi nog een vijfde corruptiezaak boven het hoofd, maar voor dat proces is nog geen startdatum geprikt. Volgens haar medestanders en onafhankelijke waarnemers zijn de processen tegen de voormalige sterke vrouw van Myanmar politiek gemotiveerd en in de eerste plaats bedoeld om haar van de macht weg te houden.

Eerder huisarrest

Aung San Suu Kyi was eerder lange tijd in huisarrest geplaatst en kreeg voor haar zaak veel internationale erkenning. Het leverde haar tientallen onderscheidingen op, waarvan de Nobelprijs voor de Vrede (1991) de bekendste is. Van ons land ontving ze een medaille van Grootofficier in de Kroonorde. Na haar vrijlating in 2010 ging Myanmar een meer democratische koers varen en werd Aung San Suu Kyi de facto de politieke leider van het land. In die functie verloor ze enkele jaren geleden veel van haar krediet bij de internationale gemeenschap toen ze niets deed om het geweld tegen te houden dat het leger van Myanmar tegen de Rohingya-minderheid beging. Ze verdedigde in 2019 in eigen persoon haar land voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en ontkende daar dat er sprake zou geweest zijn van genocide tegen de Rohingya.