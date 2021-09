"Problemen met listeria bij Ter Beke-filiaal sleepten jaren aan, controle faalde"

RTL Nieuws heeft donderdag een tijdlijn gepubliceerd van het listeriaschandaal, dat in het najaar van 2019 uitbrak. Daaruit blijkt dat het vleeswarenbedrijf al op 30 juni 2016 een eerste schriftelijke waarschuwing had ontvangen. Een inspecteur van de NVWA stelde zich vragen bij de houdbaarheidsdata die het bedrijf hanteerde. In datzelfde jaar wordt er listeria aangetroffen in cremepaté en jaar later bij biefstukworst. In oktober 2017 is er dan een eerste ziektegeval. "De risico-inschatting was laag; de aanwezigheid van listeria was onder de norm", stelt de toezichthouder donderdag in een reactie.