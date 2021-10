Privévliegtuig stort neer in Milaan: luid gesis en explosie volgen op crash die acht mensen het leven kost

In de Italiaanse stad Milaan is een privévliegtuig neergestort. Alle acht inzittenden zouden zijn omgekomen, schrijven Italiaanse media. Daarna onstond er een grote brand op de plek van de crash. De brandweer kwam massaal ter plaatse.

Bekijk hieronder beelden van de zwarte rookpluimen en de enorme ravage:

Rond 13.00 uur stortte het kleine privévliegtuigje neer vlak buiten het centrum van Milaan, dat gebeurde kort na opstijgen. Het toestel kwam neer op een leegstaand gebouw in renovatie, dat normaal wordt gebruikt als kantoor en parkeerplaats voor bussen. Op het moment van de crash was er niemand binnen aanwezig. Het vliegtuig, de parkeergarage en verschillende geparkeerde auto’s vlakbij vlogen na de impact in brand. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle gekregen.

Acht doden

Volgens de eerste informatie zou het om een privévlucht gaan die vertrokken was vanop Milaan-Linate met als bestemming Olbia, op Sardinië. Volgens Italiaanse media zijn bij de crash de piloot, een ander bemanningslid en de zes passagiers omgekomen. Een van de slachtoffers was een kind. Er zijn verder geen andere doden of gewonden gemeld.

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren maar ooggetuigen melden dat een van de motoren van het vliegtuig vuur had gevat en dat het toestel vervolgens in een duikvlucht naar beneden stortte. “De klap was verwoestend”, zegt Carlo Cardinali van de Milanese brandweer aan het nieuwsagentschap Ansa. “Voorlopig hebben we slechts één lichaam kunnen vinden.”

Volledig scherm De acht mensen aan boord, zeven passagiers en de piloot, zijn allemaal omgekomen. Er zou één kind in het vliegtuig hebben gezeten. © EPA

Luid gesis

Het vliegtuigje stortte neer vlakbij het metrostation San Donato. Mensen in de buurt hoorden een zeer luid gesis en vervolgens een explosie, veroorzaakt door de impact van het vliegtuig. De vlammen overspoelden daarna onmiddellijk het twee verdiepingen tellende parkeergebouw, gelegen in de buurt van het eindpunt van de gele metro in de stad.

Het station San Donato bevindt zich in het zuidoostelijke deel van Milaan, op sociale netwerken circuleren tientallen video’s van mensen die op dat moment op het station waren en de tragedie live hebben meegemaakt. De Azienda Trasporti Milanesi (ATM) bevestigt dat het kantoor -en parkeergebouw gesloten was op het moment van de vliegtuigramp en dat er binnen geen andere slachtoffers zijn gevallen. Later meer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.