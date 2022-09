Privéjet na ‘spookvlucht’ door half Europa met onbereikbare piloot neergestort in zee

Het zakenvliegtuig was opgestegen in Jerez in het zuiden van Spanje en zou normaal landen in Keulen. Kort na het opstijgen werd echter het contact met de luchtverkeersleiding verbroken. Spaanse en Franse straaljagers onderschepten het toestel, maar slaagden er niet in contact te maken met de cockpit. De piloten van beide gevechtsvliegtuigen konden ook niemand zien zitten in de cockpit.