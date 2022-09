Privéjet met onbereikbare piloot na ‘spookvlucht’ door half Europa neergestort in zee

Het zakenvliegtuig was opgestegen in Jerez de la Frontera in het zuiden van Spanje, zonder duidelijke bestemming. Volgens het Duitse ‘Bild’ zou het vliegtuig normaal landen in Keulen of Bonn.



Kort na het opstijgen werd echter het contact met de luchtverkeersleiding verbroken. Er zou volgens de eerste melding sprake zijn van zuurstofgebrek in de cockpit met daaropvolgend verlies van bewustzijn, maar dit is nog niet officieel bevestigd.