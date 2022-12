Privacywaakhonden willen Meta’s gepersonaliseerde advertenties illegaal verklaren

Deadline gezet: iPhone moet USB-C-poort hebben vanaf 28 december 2024

Het is officieel: vanaf 28 december 2024 moeten onder andere nieuwe tablets, hoofdtelefoons en smartphones zoals de iPhone een USB-C-poort hebben. Dat blijkt uit de wettekst die donderdag is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf 28 april 2026 is de regel ook voor laptops van kracht.

15:41