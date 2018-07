Prins Michel laat verkiezing schieten GEEN VIERDE TITEL IN 2019, MAAR MOGELIJK WEL IN 2020 RUTGER LIEVENS

20 juli 2018

02u26 0 Michel Cleemput (69) is niet langer kandidaat voor de prinsenverkiezing van volgend jaar. Maar waarom de campagne 'Michel vér 19' stopgezet wordt? Dat blijft voorlopig onduidelijk. En opvallend genoeg heeft hij wel de ambitie om in 2020 opnieuw deel te nemen.

In april stond de Aalsterse carnavalswereld nog op stelten, toen lokaal icoon Antoine Van Der Heyden aankondigde dat hij deel wilde nemen aan de prinsenverkiezing van 2019. Het bleek uiteindelijk een grap te zijn. Maar tijdens zijn persconferentie werd wel een andere oud-prins voorgesteld als kandidaat voor de titel in 2019: Michel Cleemput, die al drie keer met de scepter mocht zwaaien. Naast Kamiel Sergant is hij de enige nog levende prins met drie overwinningen op de teller. "Deze zomer ruilen we Tenerife opnieuw voor Aalst, en zal ik me weer in mijn geboortestad domiciliëren", klonk het toen uit de mond van Michel. "Dat ik nu voor een vierde keer wil winnen, heeft niets te maken met het feit dat Werner Kinoo in 2020 misschien een derde keer prins kan worden, en zo op dezelfde hoogte als mezelf en keizer Kamiel Sergant zou komen. Waarom ik deelneem? Zot zijn doet geen zeer, hé."





Verhuizen

Om aan de prinsenverkiezing te kunnen deelnemen, moest Michel Cleemput dus wel opnieuw naar Aalst verhuizen, terwijl hij al jaren in Tenerife woont. En met die verhuis moet het ergens verkeerd gelopen zijn, want hij geeft 'administratieve redenen' op wanneer hem gevraagd wordt waarom hij de verkiezing in 2019 nu toch laat schieten. "Ik kan dit jaar niet voldoende tijd in Aalst doorbrengen", klinkt het. "Maar als de gezondheid goed is en alles evolueert zoals ik verwacht, dan ben ik misschien volgend jaar wel opnieuw kandidaat. We zien wel."





Verkiezing van de anciens

Als Michel Cleemput - die de verkiezing won in 1971, 1973 en 1978 - in 2020 opnieuw een gooi naar de titel doet, zal hij 70 jaar oud zijn. En het zal dan ook de 'verkiezing van de anciens' worden, want Werner Kinoo gaat er op zoek naar zijn derde titel, na overwinningen in 1994 en 2014. Met drie prinsentitels kan hij misschien ooit de titel van Keizer Carnaval claimen, een titel die Michel nooit mocht dragen omdat er al een keizer Kamiel is. Voorts is ook Yvan De Boitselier kandidaat in 2020. Zijn vader Jean-Paul was prins in 1967 en 1970. Zijn grootvader Fransky was zelfs ooit de eerste Keizer Carnaval, na overwinningen in 1954, 1955 en 1956. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het dus een historische verkiezing en zal er voor de carnavalisten veel op het spel staan.





Wat 2019 betreft is het intussen simpel: toen waren ze nog met twee. De overgebleven kandidaat-prinsen zijn Massimo Semeraro en Bart De Meyst.