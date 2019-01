Primeur: er groeien nu ook planten op de maan DVDA

15 januari 2019

09u52 0 Voor het eerst in de geschiedenis hebben onderzoekers planten geplant op de (achterkant van de) maan. Een ecosysteem van minder dan drie kilogram moet Chinese wetenschappers belangrijke informatie opleveren over de leefomstandigheden, zodat ze er zo snel mogelijk een ruimtestation kunnen bouwen.

Begin dit jaar landde, meer dan vijftig jaar na de eerste maanlanding, voor het eerst in de geschiedenis een onbemande Chinese ruimtesonde op “the dark side of the moon”. Maar daar bleef het niet bij. Chinese onderzoekers plaatsten bij hun bezoek ook een microsysteem op de achterzijde van de maan om er planten te laten groeien.

Er is de afgelopen jaren wel vaker sprake geweest van plantenprojecten op de maan en er hebben intussen zelfs zonnebloemen in de ruimte gegroeid. Tot nu toe werden op de maan echter nog nooit planten geplant, tot nu. Chinese wetenschappers hopen uit de resultaten van hun project belangrijke informatie te halen over de ondergrond en leefomstandigheden op de maan. Die info willen ze gebruiken om er binnenkort een bewoonbaar ruimtestation te bouwen.

Zaden voor aardappelen en zijde

Een microsysteem van zo’n 2,6 kilogram, dat hebben Chinese onderzoekers op de maan achergelaten. Daarin zitten onder meer zaden van katoen en aardappelen, maar bijvoorbeeld ook fruitvliegpoppen en gist. Het ecosysteem werd in een blik geplaatst, met daarin een buisje dat in natuurlijk zonlicht geleidt. Dankzij die buis zullen de planten zuurstof afgeven, waardoor de zijderupsen uit hun cocons komen. De insecten zullen dan weer kooldioxide en afval produceren om zo de groei van de planten te bevorderen.

Een van de grootste moeilijkheden voor de groei, zal de temperatuur op de maan zijn. Die varieert namelijk van 100 graden overdag tot -100 graden ‘s nachts. Daarnaast is de lage zwaartekracht een tweede belangrijke factor die het groeiproces kan beïnvloeden. De laatste foto’s vanop de maan laten echter zien dat de katoenenscheuten ondanks die moeilijkheden goed groeien.