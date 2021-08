Prijzen Nederlandse koopwoningen stijgen naar nieuw record

Apparte­ment huren kost voor eerste keer ooit gemiddeld meer dan 750 euro per maand: bekijk hier de prijs in uw gemeente

11 augustus De gemiddelde maandelijkse huurprijs voor een appartement in Vlaanderen is in het voorjaar 2021 tot 755 euro gestegen, waarmee voor het eerst de kaap van 750 euro per maand is overschreden. De gemiddelde huurprijs van álle woningtypes nadert met 792 euro dan weer de kaap van 800 euro. Dat blijkt uit de huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). Onderaan dit artikel kan u de prijs in uw gemeente opzoeken.