Prijzen elektriciteit en aardgas schieten vandaag omhoog met 50 procent

Voorzitter Russisch parlement roept Oekraïe­ners op wapens neer te leggen: "Inval moet oorlog in Europa vermijden"

“Een volledige demilitarisering van Oekraïne is het doel van de Russische inval in het buurland. Dat is de enige manier om oorlog in Europa te vermijden.” Het zijn de woorden van Vjatsjeslav Volodin, de voorzitter van de Doema - het Russische parlement - donderdag op het nieuwskanaal Telegram.

12:58