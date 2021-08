Priester vermoord in Frankrijk: dader is vermoedelijke brandstichter van kathedraal in Nantes

In een dorp in het westen van Frankrijk, Saint-Laurent-sur-Sèvre, is een priester vermoord, vermoedelijk door een Rwandees die in 2020 betrokken zou zijn geweest bij een brandstichting in de kathedraal van Nantes. De man heeft zichzelf maandag bij de politie in het departement Vendée gemeld en gezegd dat hij de priester heeft vermoord.

"Een man kwam halverwege de ochtend naar het politiebureau van Mortagne-sur-Sèvre en zei dat hij een geestelijke had vermoord", zegt een bron dicht bij de zaak. Daar constateerde de gendarmerie dat de 40-jarige asielzoeker uit Rwanda onder toezicht van justitie was geplaatst in het kader van het onderzoek naar de brandstichting in de kathedraal in juli vorig jaar. De brand richtte enorme schade aan. De man heeft eerder verklaard de brandstichter te zijn geweest. Emmanuel A, die als vluchteling naar Frankrijk kwam en vrijwilliger was bij het bisdom Nantes, werd aanvankelijk in voorlopige hechtenis genomen, alvorens te worden vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht.

Geschokt

De dood van de priester, Olivier Maire, werd eerst gemeld door het conservatieve blad Valeurs Actuelles en werd later bevestigd door minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij zei geschokt te zijn en naar de plaats van de moord te gaan om rooms-katholieken te steunen. "Ik wil mijn steun betuigen aan de katholieken in ons land na de dramatische moord op een priester in Vendée", aldus minister Darmanin op Twitter. "Ik begeef me ter plaatse."

De modus operandi is nog niet bekend, maar een politiebron zegt dat het niet om een aanval met een mes gaat. De 60-jarige priester, lid van de religieuze gemeenschap Montfortain in de gemeente Saint-Laurent-sur-Sèvre, ontving de man “al enkele maanden”, bevestigt een politiebron naar aanleiding van een bericht op de nieuwswebsite Valeurs Actuelles.

Quote In Frankrijk kan men illegaal zijn, de kathedraal van Nantes in brand steken, nooit worden uitgewezen, en recidive­ren door een priester te vermoorden Marine Le Pen

De voorzitter van de rechts-populistische Rassemblement National, Marine Le Pen, reageerde ook verontwaardigd. Ze verwonderde zich dat je “in Frankrijk illegaal kan verblijven en een kathedraal in brand kan steken en niet wordt uitgezet en zo meer misdaden kan plegen en een priester vermoorden”. Ze hekelt het “complete falen van de staat en Gérald Darmanin”.

“Polemiek”

Volgens Darmanin is het een juridische kwestie dat de man niet is uitgezet tijdens het onderzoek naar de brand in Nantes. De minister van Binnenlandse Zaken antwoordde onmiddellijk op Twitter: “Deze buitenlander kon ondanks zijn uitzettingsbevel niet worden uitgezet zolang zijn gerechtelijk toezicht niet was opgeheven”. Hij beschuldigde Le Pen ervan “een polemiek te voeren zonder de feiten te kennen”.

