Preventieve vaccinatie tegen apenpokken lijkt beste optie

“We hebben een wiskundig model gemaakt, net zoals bij Covid-19”, vertelt Christophe Van Dijck van het ITG. “In die modellen zien we wat de impact is van de verschillende aanpakken rond vaccinatie. Er is voorlopig echter weinig data en informatie over apenpokken, wat een beperking is.”



Dat wil niet zeggen dat het team rond Van Dijck geen belangrijke conclusies kon trekken. Tot nu werd gedacht dat wie besmet is met apenpokken, zich snel zou melden bij een arts. Vermoedelijk is dat niet het geval omdat niet iedereen de typische huidletsels of -kenmerken herkent of krijgt. “En zo blijft het virus zich verspreiden”, aldus Van Dijk.