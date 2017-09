President Trump: "Eigenaars van footballclubs zijn bang van hun knielende spelers" LB

14u55

Bron: The Independent 0 AFP Teams uit de NFL (National Football League) zijn "bang van hun spelers" en durven daardoor niet optreden tegen de protestactie waarbij spelers bij het spelen van het Amerikaans volkslied op één knie gaan zitten uit protest tegen racisme en politiegeweld. Dat stelt president Donald Trump, die eerder clubeigenaars opriep protesterende spelers, die hij "hoerenzonen" noemde, te ontslaan.

"De clubeigenaars willen iets doen, maar ze zijn bang van hun spelers als je het mij vraagt", stelde Trump. De meerderheid van de spelers die de voorbije weken deelnamen aan de protestactie is zwart. De 'Take A Knee' protestactie zit president Trump enorm dwars. Trump stelt nu dat hij bevriend is met verschillende clubeigenaars met wie hij de voorbije dagen sprak. Volgens Trump getuigden de eigenaars dat ze "geen kant op kunnen". "Ze moeten keihard zijn, en ze moeten slim zijn", zei Trump.

Lees ook Tientallen American Football-spelers knielen tijdens volkslied uit protest tegen Trump

Trump herhaalde ook zijn eerdere bewering dat de kijkcijfers voor de NFL kelderen en dat ook de publieksopkomst voor wedstrijden slinkt sinds de protestactie. Trump deed zijn jongste uitspraken tijdens een interview vlak voor hij in Indianapolis zijn nieuwe belastingplan zou lanceren. Het interview werd vanochtend lokale tijd uitgezonden op 'Fox & Friends'.