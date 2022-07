President Sri Lanka ontvlucht zijn land en neemt vliegtuig naar Malediven

De 73-jarige Rajapaksa had maandag aan premier Ranil Wickremesinghe aangekondigd dat hij zou aftreden.

Hij vertrok uit Sri Lanka met een militair vliegtuig richting Malediven, waar hij na de landing samen met zijn vrouw en een lijfwacht onder politiebegeleiding is vertrokken naar een onbekende bestemming.

Er waren in het weekend weer zware protesten tegen het regime in Sri Lanka. Betogers bestormden daarbij de officiële residentie van de president en staken de woning van de premier in brand.