President Oekraïne betreurt dat Biden Poetin eerder ontmoet dan hij

Showbizz COLUMN. De week van Magali van de Plan­ckaerts: “Ik voel dat onze kinderen en ikzelf in een dipje zitten”

18:00 Voor de fans van ‘Château Planckaert’ is het wachten op het derde seizoen, maar Magali Van Houtte (35) houdt je in haar column wél op de hoogte van het reilen en zeilen van haar gezin – tot hun uittocht naar La Douce France in juli. Nu hun oudste kinderen puffen bij het studeren, bereiden Magali en Francesco zich voor op hun vertrek naar Frankrijk. Alleen: gaan ze op tijd gevaccineerd geraken? En hoe doen ze het dan met hun chambres d’hotes in Wallonië?