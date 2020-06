Premies tot 1.500 euro en korting op vliegtickets: dit is hoe andere Europese landen de zorgsector belonen voor hun inzet tijdens de coronacrisis JOBR

12u29 57 Woensdag raakte bekend dat het Belgische zorgpersoneel een eenmalige zorgpremie zal ontvangen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De Kamer besliste dat de zorgverleners die onder de bevoegdheden van de federale regering vallen een horecacheque van 300 euro netto zullen ontvangen. Al was niet iedereen daar laaiend enthousiast over. Zeker wanneer bleek dat zorgverleners in rusthuizen uit de boot vallen. “Een aalmoes”, volgens sommigen, maar is dat zo in vergelijking met onze buurlanden en andere Europese landen? Een overzicht.

De helden van de zorgsector hebben zware weken en maanden achter de rug. Dag in dag uit vechten ze, nog steeds, tegen het dodelijke coronavirus. De Kamer maakte donderdag bekend dat er een zorgpremie van 300 euro zal komen in de vorm van een horecacheque voor iedere gezondheidswerker die onder de bevoegdheid van de federale overheid valt. Ziekenhuispersoneel en thuisverplegers zullen de zorgpremie zeker krijgen. Het personeel dat onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt, zoals het personeel van de woonzorgcentra, krijgt de zorgpremie niet, aldus de sp.a. Dat zijn in totaal 127.000 zorgverleners. Vakbonden en zorgverleners zijn teleurgesteld, en verwezen al snel naar onze buurlanden, waar premies tot 1.500 euro worden uitgedeeld.

In Nederland krijgen zorgmedewerkers dit najaar een eenmalige bonus van 1.000 euro. Ook dat werd donderdag beslist. Het geld gaat naar verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. De premies worden vanaf 1 oktober uitgereikt. Er werd al langer gespeculeerd over een zorgbonus in Nederland. De oppositie in de Nederlandse Tweede Kamer voert al weken campagne voor een betere beloning voor zorgverleners, maar een structurele loonsverhoging moet aan de cao-tafels geregeld worden, vinden het kabinet en de coalitiepartijen. Hoe dan ook trekt het kabinet nu tot 800 miljoen euro uit voor de bonusregeling.

Franse zorgverleners verdienden in mei al een stevige bonus als gevolg van de coronacrisis. In april werd al beslist dat het zorgpersoneel in Frankrijk recht heeft op een premie tot maar liefst 1.500 euro netto per persoon. Dat geldt wel enkel voor zorgverleners die in de zwaarst getroffen regio’s in Frankrijk werken en iedereen die in aanraking komt met coronapatiënten. Andere zorgverstrekkers hebben recht op een premie van 500 euro. Daarnaast kreeg alle zorgpersoneel in Frankrijk een hogere vergoeding voor de gepresteerde overuren, wat volgens minister van Volksgezondheid Olivier Véran neerkomt op “1.000 tot 2.000 euro extra per personeelslid”.

Duitsers die werkzaam zijn in de zorg ontvangen eveneens een bonus tot 1.500 euro. Ook mensen die part-time als zorgverlener werken in Duitsland hebben recht op een premie. Dan wordt de grootte van de bonus bepaald door het aantal gewerkte uren. In beide gevallen zijn de Duitse zorgbonussen vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheid. Ook wordt er 10 miljard euro vrijgemaakt door de regering om te kunnen investeren in de zorgsector en het zorgsysteem.

In Groot-Brittannië is momenteel nog geen zorgbonus voor verzorgend personeel uitgekeerd. Wel opperen de liberaal-democraten er voor een bonus van 29 pond, omgerekend zo’n 32 euro, per werkdag. De partij vraagt al sinds april om 2,2 miljoen pond vrij te maken om zorgbonussen uit te keren. Er werd ook al nagedacht over een loonsverhoging van 10% voor iedere Britse zorgverlener. Premier van Groot-Brittannië Boris Johnson had ook al het idee iedere zorgverlener een medaille toe te kennen, als teken van respect voor de enorme inzet. In Wales is intussen wel al beslist dat personeelsleden in de zorg een bonus krijgen van 500 pond of 550 euro.

Naast onze buurlanden zijn zorgpremies ook veelbesproken onderwerpen in de rest van Europa. Zo krijgen 35.000 personeelsleden van ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen en ondersteunende diensten in Oostenrijk een premie tot 500 euro. Ook in Hongarije worden bonussen van een kleine 1.500 euro uitgedeeld. Iets verder van huis, in Turkije, geeft staatsluchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zelfs kortingen op vliegtuigtickets voor zorgverleners overal ter wereld. Passagiers die zich hebben aangemeld voor de campagne hebben, kunnen tussen 8 juni 2020 en 31 mei 2021 maar liefst 40 procent goedkoper vliegen met tickets die tussen 8 juni en 1 augustus tickets aangekocht werden.

