Premier Wilmès herdenkt slachtoffers terreuraanslagen in beperkte kring Belga

22 maart 2020

13u12 14 Premier Sophie Wilmès (MR) heeft zondag aan het monument ter nagedachtenis van alle terreurslachtoffers aan het Brusselse Schumanplein de vierde verjaardag van de aanslagen in België op 22 maart 2016 in beperkte kring herdacht. Ze deed dat samen met een klein aantal vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen, Brussels Airport en openbaarvervoersmaatschappij MIVB.



Het werd een erg korte, maar wel intieme herdenkingsceremonie die begon met het neerleggen van een bloemenkrans aan het monument door de eerste minister. Nadien legden slachtofferverenigingen Life4Brussel en VEurope bloemen neer en dat deden ook de CEO's van Brussels Airport Company en de Brusselse openbarevervoersmaatschappij MIVB. De plechtigheid werd afgesloten onder muzikale begeleiding van een muzikant van het Belgian National Orchestra.

Omwille van de dreiging van het coronavirus en de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om alle evenementen in ons land te annuleren, bleef het dit jaar bij slechts bij één herdenkingsmoment. Naast premier Wilmès was ook vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aanwezig.

Tijdens de plechtigheid werd er voldoende sociale afstand nageleefd en de pers was in zeer beperkte mate aanwezig. Een cameraman filmde de ceremonie. Die beelden zullen laten op website www.22-03.be verschijnen. De overige herdenkingsmomenten die gepland stonden in Brussels Airport, metrostation Maalbeek en ook in Résidence Palace werden geannuleerd.