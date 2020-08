Premier Wilmès biedt Libanon noodhulp aan, net als Frankrijk en Nederland HR

05 augustus 2020

09u11

Bron: ANP, belga 7 Premier Sophie Wilmés heeft Libanon aangeboden om noodhulp te sturen, meldt ze via Twitter. Ook Frankrijk en Nederland maakten al bekend dat ze noodhulp sturen na de zware explosie met zeker 100 doden en 4000 gewonden , en waarbij ook een Belg om het leven kwam.

“België staat na deze tragedie achter #Beiroet”, reageerde premier Sophie Wilmès woensdagochtend via Twitter, gevolgd door de Libanese en de Belgische vlag. “Ons medeleven gaat uit naar alle slachtoffers en hun geliefden in deze zware tijden. In het bijzonder ook naar onze landgenoot die bij dit ongeluk om het leven kwam”, tweette de premier.

Bij monde van minister @PhGoffin hebben we onze hulp aangeboden via ons B-Fast team. #Beirut #Beiroet Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Ook Frankrijk stuurt twee legervliegtuigen met noodhulp naar Libanon. Die vervoeren tientallen hulpverleners en tonnen aan materiaal voor de behandeling van gewonden, meldt de Franse regering. Frankrijk en Libanon onderhouden nauwe banden en president Emmanuel Macron had na de ramp hulp toegezegd. Hij wil ook zo snel mogelijk een groep artsen naar Beiroet sturen om plaatselijke zorgverleners te ondersteunen.

J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Ook Nederland stuurt een zoek- en reddingsteam naar Beiroet om daar te helpen met het zoeken naar mensen die na de explosies van dinsdag vermist zijn. Dat heeft minister Kaag gezegd op de Nederlandse radio. Er gaan 67 brandweerlieden en politieagenten naar de Libanese hoofdstad.

Het team vertrekt woensdagavond. “We hebben in Nederland bijzondere expertise met ‘search and rescue’,” zegt minister Kaag. “Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

De minister van Binnenlandse Zaken van Tsjechië, Jan Hamacek, meldt dat ook zijn land een hulpteam stuurt. Het gaat om een speciale eenheid van de brandweer die later op de dag vertrekt. De hulpverleners zijn gespecialiseerd in het redden van slachtoffers die onder het puin liggen. Het team bestaat onder meer uit een aantal reddingshonden en hun begeleiders.

Het Libanese Rode Kruis heeft zelf ook al zo’n 75 ambulances ingezet in het rampgebied in de hoofdstad Beiroet. Ook zijn er 375 speciale medische teams op verschillende plekken in touw. Verder zijn er op veel locaties EHBO-posten neergezet voor mensen met wat lichtere verwondingen.