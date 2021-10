Premier roept morgen kernkabinet bijeen: bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes “moeilijk te vermijden”

Showbizz IN BEELD: Geen Sinter­klaas, maar wel veel BV-kind­jes op première Sintfilm

15:54 Op de komst van de Sint is het nog even wachten, maar toch is de goedheiligman nu al te spotten op het witte doek. Deze namiddag vond in Kinepolis Antwerpen de première plaats van de film ‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’. Zonder de Sint en zijn roetpieten dus, maar wel in aanwezigheid van heel wat BV-kindjes die nu al niet kunnen wachten tot 6 december.