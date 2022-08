Premier De Croo tikt Noorwegen op de vingers: “Ik roep hen op om mee te helpen de gasprijs naar beneden te brengen”

Alexander De Croo speechte op de tweejaarlijkse ONS energiebeurs in Stavanger. Hij vergeleek de huidige energiecrisis en de exploderende prijzen met de financiële crisis van 2008. Net als toen “moeten we tussenkomen en de controle over de markt opnieuw overnemen”. De Croo wil dat de Europese Unie het voortouw neemt “door een maximumprijs te zetten die we bereid zijn te betalen voor gas én voor elektriciteit”.

De eerste minister wil naar eigen zeggen de pauzeknop induwen. “Het is ontoelaatbaar dat de energiemarkt onze bedrijven en gezinnen leegzuigt.” De huidige situatie, met de grote winsten die energiebedrijven opstrijken, noemt de eerste minister abnormaal: “We moeten dit herstellen”.

De Croo noemt Noorwegen “een Europese partner”. Noorwegen is dan wel geen lid van de Europese Unie, maar wel een NAVO-bondgenoot. Het Scandinavische land is ook lid van de Europese Economische Ruimte: daardoor geniet Noorwegen wel van de voordelen van de Europese vrije markt. Kapitaal, goederen, diensten en personen kunnen zo vrij circuleren op het Europese continent.

Moeilijke winters

De speech in het Noorse Stavanger komt er exact één week nadat De Croo tijdens een persvoorstelling sprak over 5 à 10 moeilijke winters die ons te wachten staan. Hij deed die uitspraak vlak aan de gasterminals in de haven van Zeebrugge. Daar komt het Noorse gas in groten getale toe en wordt het vervolgens verder over Europa verspreid. Noorwegen levert ongeveer een kwart van de totale Europese gasbehoefte aan.

Naast de energiebevoorrading voor deze winter brak Alexander De Croo in Noorwegen ook een lans voor langetermijnoplossingen. Met Noorwegen lopen er onder meer projecten op he vlak van waterstof, offshore windenergie, en de opslag en vervoer van CO 2 . Die samenwerking wordt de komende jaren versterkt.

