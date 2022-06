Premier De Croo op EU-top: “Als Duitsland in problemen komt, heeft dat mogelijk ook enorme impact op ons land”

Rusland

Gecoördineerd energiebeleid

Concreet wil hij dat de Europese Commissie de verschillende elementen in de praktijk brengt die de voorbije maanden werden uitgewerkt voor een gecoördineerd energiebeleid. “Ervoor zorgen dat we in groep energie aankopen, ervoor zorgen dat we een prijsplafond gebruiken en ervoor zorgen dat we samen onze plannen opmaken”, somde De Croo op. “Er is maar één manier om erdoor te geraken, en dat is allemaal samen één energieblok gaan vormen. Als we het ‘op ons eigen’ doen, gaan we allemaal apart onderuit.”