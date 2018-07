Potje minigolf? Dendergalm heeft 18 holes in de aanbieding 18 juli 2018

02u52 0 Een potje minigolf? Daar moet je over enkele maanden in recreatiedomein Dendergalm voor zijn. Een aannemer zal er binnenkort achttien banen aanleggen.

"Minigolfen in Gijzegem en meteen genieten van het prachtige recreatiedomein Dendergalm", vat schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) het enthousiast samen. "Het gaat om een terrein met achttien banen, wat het dorps- en verenigingsleven een nieuwe boost kan geven. Het schepencollege heeft intussen al een aannemer aangeduid."





Maar het minigolfterrein werd al langer beloofd en omdat het er twee jaar na de opening van Dendergalm nog altijd niet is, heeft de uitbater van de cafetaria beslist om de concessie niet uit te doen. Hij liet in mei al weten dat hij 200.000 euro verlies had geleden, onder meer omdat de stad naliet een petanquebaan en minigolfterrein aan te leggen.





Nieuwe uitbater zoeken

"Ondertussen is de concessionaris gestopt en zullen we een nieuwe procedure opstarten om een uitbater voor Dendergalm te vinden", zegt schepen Van De Steen. "Een geschikte aannemer vinden voor de aanleg van het golfterrein had heel wat voeten in de aarde. De zoektocht moest drie keer overgedaan worden."





Het golfterrein kost zo'n 200.000 euro en zal betaald worden via intercommunale Solva. "Nu we de aannemer gekozen hebben, kan die na het bouwverlof beginnen", zegt Van De Steen nog. "De kritiek die er was op Dendergalm, is onterecht. Hier kan je perfect een horecazaak uitbaten." (RLA)